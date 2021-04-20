Ethem Sancak, BMC'deki kalan hisselerini de Katarlılara satıyor

Tosyalı Holding'in Katar ortaklığı ile Ethem Sancak'ın BMC'deki yüzde 25 hissesini almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.







Bloomberg'in haberine göre; Tosyalı, BMC'nin yüzde 25 hissesini kontrol eden Ethem Sancak ile hisse alımı için görüşmeler yapıyor. Şirketin yüzde 49,9'u Katar'ın kontrolü altındayken, yüzde 25,1'i de Öztürk Ailesi'ne ait.







İddiaların gündeme gelmesinin ardından Bloomberg, Tosyalı Holdingi ve Sancak Holding ile görüşme talebinde bulundu. Ancak taraflar görüşmeyi kabul etmedi.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Holding'ten yönetimini devraldığı BMC, 2014 yılında düzenlenen ihaleyle 751 milyon TL'ye Ethem Sancak'a devredilmişti. Sancak, daha sonra şirketin yaklaşık yarısını Katarlılara satmıştı. BMC, yeni sahiplik altında zırhlı araçlar ve tank üretimine odaklanmıştı.



