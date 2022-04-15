Ethem Sancak iddiası: AKP'den istifa etmemiş





Ethem Sancak geçtiğimiz günlerde, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler” açıklamalarında bulunmuş ve tartışma konusu olmuştu.





'AKP'den istifa etmemiş...'

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü köşe yazısında Ethem Sancak'a ilişkin dikkat çeken bir yazı yazarak, "Herkesin, AKP’den istifa ettiğini zannettiği…ve… İstifa etmiş gibi hakkında yorum yaptığı Ethem Sancak: AKP’den istifa etmemiş… İstifa etmeye niyeti de yokmuş…Ethem Sancak. Reis’ine kazık attığı iddiaları ise külliyen yalanmış… Halen bütün serveti: Kendi üzerine kayıtlıymış…" ifadelerini kullandı.





İşte, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun o yazısı:





BİLİYOR MUYDUNUZ?..





Herkesin, AKP’den istifa ettiğini zannettiği…





Ve…





İstifa etmiş gibi hakkında yorum yaptığı Ethem Sancak:





AKP’den istifa etmemiş…





İstifa etmeye niyeti de yokmuş…





Ethem Sancak





Reis’ine kazık attığı iddiaları ise külliyen yalanmış…





Halen bütün serveti:





Kendi üzerine kayıtlıymış…





Ve…





Reis’ine duyduğu manevi aşk…





Ve Reis’ine sadakati:





Devam ediyormuş…