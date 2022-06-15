Ethem Sancak kendi ses kaydını reddetti, 'Erdoğan aramadı' dedi

'HAYIR, HİÇ KİMSE ARAMADI'





'KASEDİ DE VAR BENDE'





SANCAK TOPLANTIDA NE DEMİŞTİ?

Duvar'ıngöre, İş insanı Ethem Sancak'ın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ve katılıma açık olan "Türkiye’nin Güvenliği ve NATO Konferansı"nda yaptığı konuşma, konferanstaki tek gazeteci olan Gazete Duvar muhabiri Ferhat Yaşar tarafından haberleştirildi. Bunun üzerine Sancak AK Parti'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sancak kararı beklemeden AK Parti'den istifa etti.Ethem Sancak'ın konferanstaki sözlerini yalanlamasının ardından Gazete Duvar, o konuşmanın ses kaydını da yayınladı.Uzun süre sessiz kalan Ethem Sancak, bugün tv100'de Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.Sancak istifasına ilişkin "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim" dedi.Ethem Sancak söz konusu konferanstaki konuşmasına ilişkin, "2023 seçiminin önemini anlatan bir konuşma yaptım ben. Büyük alkış aldım. Zaten ilçe başkanını arayıp 'ben sana istifamı yolluyorum' deyince çok üzüldü. 'Sen bizim abimizsin’ dedi. ‘Beni yuvadan kopardınız napayım?’ dedim" ifadelerini kullandı.Sancak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptığı bir açıklamada 'aşığım' dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, istifası üzerine kendisini aramadığını da söyledi.Ethem Sancak, "Size kimse telefon açıp dur yapmayın demedi mi?" sorusu üzerine "Hayır, hiç kimse aramadı" cevabını verdi. "Cumhurbaşkanı aramadı mı?" sorusuna ise "Yok aramadı" dedi. Sancak "Bir de ben söylemediğim bir şeyden ötürü yargılandım. Yargısız infaz" ifadelerini kullandı.Ethem Sancak, 'gerçek kaydın' elinde olduğunu söyledi ancak bugüne kadar neden yayınlamadığını açıklamadı.Candaş Tolga Işık'ın "Ama ses kaydınız var, Ethem Bey söylemişsiniz" sözleri üzerine ise Sancak, "Kardeşim ses kaydı çarpıtılmış bir ses kaydı. Benim söylediğim NATO'ya ilişkin 1.5 saatlik bir konferanstı. Kaseti de var bende. Toplantıya sızmış aşırı sol gazetecilerden birisi teybe almış. Teypte kelime eklemek silmek kolay. Ben böyle bir şey demedim. Ben, 'iktidara geldikten sonra Amerika bütün popüler partilerin içine sızmaya çalıştı' dedim" ifadelerini kullandı.Sancak ayrıca 'montaj' olduğunu öne sürdüğü kayıt nedeniyle neden istifa ettiğine de açıklık getirmedi.İş insanı Ethem Sancak Marmara Üniversitesi'ndeki toplantıda "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti."Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir" diyen Sancak, "Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için... Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür" ifadelerini kullanmıştı.Sancak, sözlerine şöyle devam etmişti: “Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika’yı Suriye’den çıkaralım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.”