Ethem Sancak ve Talip Öztürk gidiyor, BMC'de direksiyona Fuat Tosyalı geçecek

Altay Tankı ihalesi Ethem Sancak ile Katar ordusunun ortak olduğu BMC'ye verilmişti. İlk tankın 2021 yılı nisan ayında teslim edilmesi gerekiyordu.







Ethem Sancak ile Talip Öztürk’ün toplam yüzde 50,1’lik BMC hisselerini satmak üzere Fuat Tosyalı ile yürütülen müzakerelerde mutabakata vardığı iddia edildi. Otobüs ve kamyonun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) farklı maksatlarda kullanılmak üzere zırhlı taşıt imal eden BMC’de ortaklık yapısı değişiyor.







Katar ordusunun yüzde 49,9’luk hissesine sahip olduğu BMC’de toplamda yüzde 50,1’lik payı olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk’ün, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e devretmeye hazırlanıyor.





BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’de Ethem Sancak’ın yüzde 25, adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanmadan önce Gürcistan’a kaçan Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk’ün yüzde 25,1’lik hissesi bulunuyor.





Devir için imzalar atıldığında Sancak ve Öztürk, BMC’den tamamen çıkmış olacak.





Kıdemli bir BMC yetkilisi, Defence News’e verdiği mülakatta tarafların teknik bazı ayrıntılar haricinde mutabakata vardığını ve onay safahatına müzakere ettiklerini dile getirdi.





BMC, 2020 yılında 533 milyon dolar (4,4 milyar TL) satış hasılatı elde etmişti.





YARISI KATAR ORDUSUNA SATILMIŞTI





2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 751 milyon TL’ye (O günkü kurla 360 milyon dolar) Ethem Sancak’a sattığı BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı.





Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’in aile şirketi olan BMC, Yapı Kredi ve Pamukbank’ın borçları gerekçe gösterilerek TMSF’ye devredilmişti.





2018 yılı nisan ayında Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.







BMC’de çoğunluk hisseyi satın almak üzere olduğu öne sürülen Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi.





İskenderun’da demir-çelik tesisi bulanan Tosyalı, Afrika ülkeleri Cezayir ve Senegal’da yine demir-çelik imalatı için 4 milyar dolar tutarında yatırıma imza atmıştı.