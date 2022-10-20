Ethem Sancak'a bir şok daha: Kulüpten ihraç edildi

Beşiktaş Disiplin Kurulu, "Beşiktaş, TMSF'ye düşerse satın alacağım" diyen iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı ve kulüpten ihraç etti.





Beşiktaş Disiplin Kurulu, kulübün üyelerinden iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.





Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Beşiktaş kongre üyelerinden Ahmet Hilmi Yılmaz, 15 Temmuz 2022'de Disiplin Kurulu'na dilekçeyle başvurarak Ethem Sancak'ın ihraç edilmesini talep etti.





Sancak savunma yapmadı

Söz konusu kararda, kurulun Ethem Sancak'tan 13 Eylül 2022'de bir tebligat yaparak, savunmasının istendiği belirtildi.





Kararda, savunma talepli yazı gönderilen Ethem Sancak'ı buna mazeretsiz bir şekilde herhangi bir cevap vermediği vurgulandı. Kararda, Sancak'ın "Beşiktaş bir gün TMSF'ye düşerse, ihaleye girip satın alacağım ve Beşiktaş'ı Asya Ligi'nde şampiyon yapacağım" sözlerinin borsaya kayıtlı kulübün yatırımcılarını etkilediğine dikkat çekildi.





İftira niteliği taşıyan beyanlar

Disiplin kurulu, BJK Tüzüğü'nün 47 / a,c, d ve f bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle kulübün tüzel kişiliğine karşı küçük düşürücü, aşağılayacı, iftira niteliği taşıyan beyanları BJK topluluğuna zarar verici olarak değerlendirildiğini kaydetti.





Kurul nihai kararında şu ifadeleri kullandı: "Şikâyet edilen hakkında yukarıda belirtilen gerekçeler gözetilerek tüzüğümüzün 46 / C maddesi gereğince toplantıya katılan üyelerimizin oy birliğiyle kesin çıkarma cezası verilmesine karar verilmiştir."





19 Ekim 2022'de verilen karar hem Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na hem de Ethem Sancak'a gönderileceği kaydedildi.