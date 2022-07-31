Samanyolu Haber /Politika / Ethem Sancak'ın AKP'den sonraki durağı bakın neresi oldu /31 Temmuz 2022 12:52

Ethem Sancak'ın AKP'den sonraki durağı bakın neresi oldu

AKP'den ayrılan Ethem Sancak'ın yeni partisinin belli olduğu açıklandı. Sancak'ın genel başkan Doğu Perinçek'in de katılımıyla düzenlenecek olan basın toplantısıyla birlikte Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.

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Bir dönem Cem Uzan yönetiminden alınarak TMSF'ye devredilen Star Gazetesi'nin yönetimini üstlenen ve sonrasında da 360 TV'nin de içinde olduğu Çukurova Medya Grubunu satın alan Ethem Sancak'ın AKP'den sonraki yeni partisinin belli olduğu açıklandı.

AKP ile yollarının ayrılmasının ardından Sancak'ın genel başkan Doğu Perinçek'in de katılımıyla düzenlenecek olan basın toplantısıyla birlikte Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.

Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan söz konusu duyuruda Sancak'ın Moskova'daki temaslerı konusunda da açıklamalarda bulunmasının beklendiği ifade edildi.


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