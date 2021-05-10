Samanyolu Haber /Ekonomi / Ethereum 4 bin doları da aştı /10 Mayıs 2021 09:56

Ethereum 4 bin doları da aştı

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum 4 bin doların üzerini görürken Bitcoin'in dominansı son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Litecoin ise ilk defa 400 dolar seviyesine ulaştı.

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En büyük ikinci kripto para olan Ethereum, pazartesi günü 4 bin dolar seviyesini aşarak 2021 yılında değerini dörde katlamış oldu.

Ethereum'un piyasa değeri 463 milyar dolar civarına ulaşırken kripto paranın dominansı ise yüzde 19 civarında seyrediyor. Bitcoin ise 59 bin dolar civarında bulunurken, dominansı son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 45.20 oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Ethereum'a gelen ve blok zincirin verimliliğini artıran yeni güncellemelerin fiyatı yukarı taşıyan ana etken olduğu düşünülüyor.

Ethereum yeni bir rekora ulaşırken, Litecoin de yüzde 10'dan fazla yükselişle ilk defa 400 doların üzerini gördü. XRP ise 1.59 dolar civarında bulunuyor. 
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