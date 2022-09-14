Ethereum Bitcoin'i geride bırakabilir mi?

Merge ile PoW'den PoS'e geçilecek

Karbondioksit emisyonunu yılda 35 milyon metrik ton azaltması bekleniyor

"Birleşme" gelecek günlerde tamamlanacak

Ağdaki enerji tüketimini en az yüzde 99 azaltmayı hedefleyen güncelleme öncesinde Ethereum, Bitcoin'den pazar payı almaya başlamıştı.CoinMarketCap verilerine göre haziran ayı ortalarında Bitcoin'in toplam değeri kripto pazarının toplam büyüklüğünün yüzde 47,5'ine ulaşarak bu yılki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dominans oranı olarak isimlendirilen bu oran şu anda yüzde 39,1'e gerilemiş durumda. Öte yandan Ethereum ağının para birimi olan Ether'in dominans oranı ise yüzde 16'dan yüzde 20,5'e çıktı.Ethereum'un kat etmesi gereken bir hayli mesafe olsa da kripto uzmanları bu trendin uzun bir süre daha devam edeceği görüşünde.Defalarca ertelendikten sonra perşembe günü tamamlanması beklenen güncellemenin Ethereum blokzincir ağının ve Ether para biriminin popülerliğini artırabileceği belirtiliyor. Yine de Bitcoin'i yerinden etmenin çok da kolay olmadığını düşünen kripto uzmanı sayısı da bir hayli fazla.Blok zincirlerde gerçekleştirilen işlemler tek bir merkez tarafından kaydedilmek yerine, merkeziyetsiz bir yapıda toplu olarak kayıt altına alınıyor. İşlem kayıtlarının blokları, zincirdeki birçok farklı kişi/ağ tarafından ekleniyor. İşlem kayıtlarının farklı kişiler tarafından eklenmesi sebebiyle, bu kayıtlarda yapılacak usulsüz değişikliklerin önüne geçmek ve güvenliği sağlamak için bir sistem gerekiyor.Ethereum blok zinciri halihazırda, işlem güvenliğini sağlamak için "iş kanıtı (proof of work)" çalışma prensibine dayalı enerji tüketiminin yoğun olduğu bir sistem kullanıyor. Bu sistemde "madenciler", sahip oldukları bilgisayar gücüyle hesaplama bulmacalarını çözerek yeni işlem bloklarını doğruluyor ve karşılığında ödül olarak "token" kazanıyor. Piyasaya çok fazla yeni "token"ın girmesini önlemek için bulmacaları çözmenin zamanla zorlaşmasından dolayı daha yüksek işlem gücü gerekiyor. Bu durum, enerji tüketimini artırarak çevreyi olumsuz etkiliyor."Merge" güncellemesiyle birlikte, Ethereum blok zincirinde "iş kanıtı" sisteminden, "hisse kanıtı" sistemine geçiş yapılacak. Bu güncelleme, Ethereum'un mevcut yürütme katmanının (Mainnet), yeni hisse kanıtı katmanı olan Beacon Chain ile birleştirilmesini ifade ediyor."Hisse kanıtı" sistemi, blok zinciri sürdürmek için güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini düşük seviyeye indiriyor. Bu sistemde doğrulayıcı olmak için 32 ETH'nin (anlık değerle 55 bin 200 dolar) sisteme teminat olarak sunulması gerekiyor. Doğrulayıcıların blok zincirdeki defterleri doğru tutma payları, kazanacakları ödülün miktarını etkiliyor.Zincirdeki herhangi biri, birinin zincire hatalı bloklar eklediğini tespit ederse, suçlu taraf sisteme teminat olarak sunduğu miktarı kaybediyor. Yeni sistem, doğrulama işlemi yaparak ödül kazanmak için bilgisayarların işlem gücünden ziyade doğrulayıcıların işlem başarısına odaklanıyor.İşlem gücüne bağlı ödüllendirmeyi rafa kaldıran "Merge" güncellemesinin enerji tüketimini yüzde 99,95 azaltması bekleniyor. Yeni sistemde doğrulayıcılar bilgisayarlarını 7 gün 24 saat çalışır durumda tutmaya devam edecek olsa da daha az işlem yapması sebebiyle düşük enerji tüketecek. Uzmanlar, "Merge" güncellemesinin başarılı olması durumunda, karbondioksit emisyonunu yılda 35 milyon metrik ton azaltmasını bekliyor.Gelecek günlerde tamamlanması beklenen söz konusu birleşmeye ilişkin arama motoru Google bir geri sayım sayacı oluşturdu. Kullanıcılar Google'da "Ethereum Merge" araması yaparak bu sayaca ulaşabiliyor. Sayaç, ağın işlem gücünü ifade eden "hash oranı" ve çeşitli verilere göre anlık olarak ilerliyor. Sayaca göre, Ethereum blok zincirindeki "Merge" güncellemesinin 1 gün 15 saat içerisinde tamamlanması öngörülüyor.