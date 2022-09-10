Samanyolu Haber /Ekonomi / Ethereum’da beklenen adım geliyor /10 Eylül 2022 00:50

Ethereum’da beklenen adım geliyor

Kripto paralarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether’in temelini oluşturan blokzinciri Ethereum için de yeni bir güncellemenin söz konusu olduğu aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether’in temelini oluşturan blokzinciri Ethereum, yakında yeni jetonlar oluşturmak ve sistemi işletmek için gereken enerji miktarını azaltmayı vadeden büyük bir yazılım güncellemesinden geçecek.

Kriptoda faaliyet hacmi büyüdükçe her işlemi kaydetmek ve güvence altına almak daha yavaş ve daha pahalı hale geliyor. Kripto paraya rağbet arttığındaysa bu sorun daha da belirginleşiyor.

Her kripto para işleminin kriptografik bir karşılığı var. İşlemler, blokları doldurduğunda yeni bir blok oluşturuyor. Bloklar birbirine bağlı ve her yeni blok kendisinden önceki blokların kodlarını bünyesinde bulunduruyor. Bu işlemler tekrarlandıkça bloklar arası zincir oluşuyor. Bu da blokzincir olarak adlandırılıyor. Burada, hesap bakiyeleri, sözleşme kodları ve diğer veriler kaydediliyor.

İşlem sıklığı yani kriptoya rağbet arttıkça da maliyetler artıyor, performans düşüyor. Eylül itibariyle, Bitcoin saniyede yaklaşık en fazla yedi işlemi yapabildi. Ethereum da saniyede 15 işlemle sınırlıydı.

Maliyetleri düşürmek ve performansı artırmak için uzun süredir Ethereum’da uygulamayageçirilecek bir güncelleme ve yeni teknoloji hakkında konuşuluyordu. Güncellemenin adı ‘Merge’ ve yakında uygulanması bekleniyor.

Yeni güncellemenin vadettikleri

Geliştiriciler, güncellemenin Ethereum blokzincirinin enerji tüketimini yüzde 99,9 oranında azaltacağını söylüyor. Bitcoin’ler de dahil olmak üzere çoğu blokzinciri, büyük miktarda enerji tükettiği için eleştirilerin odağındaydı.

Ethereum’u desteklediğini söyleyen önde gelen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ethereum Vakfı, güncellemenin işlemleri ucuzlatacağını söylüyor. Yüksek maliyetler ve yavaş işlem süreleri, şu anda kullanıcıların Ethereum ağıyla ilgili temel sorunlarından ikisi.
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