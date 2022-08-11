Ethereum merakla beklenen testi başarıyla atlattı

Ethereum blok zinciri, iş ispatı modelinden hisse ispatı modeline geçişi için önemli bir prova niteliğinde olan Goerli testini başarıyla atlattı. Test sonrası Ether iki ayın zirvesine yükseldi.Ethereum geliştiricileri bir süredir PoW’dan (proof of work-iş ispatı) PoS’e (proof of stake-hisse ispatı) geçiş sürecini tamamlamaya çalışıyor. Bu durum madencilikten para basma olarak tarif edilen sürece geçiş olarak tanımlanıyor. Bu sistemle Ethereum’un çok daha ucuz işlem maliyetleriyle kullanılabileceği ve önemli derecede az seviyede enerji harcayacağı belirtiyor.Projenin son test ağı adımı olan Goerli’de geçiş sorunsuz tamamlandı. Ekip tarafından hazırlanan resmi takvime göre bundan sonraki adım Ethereum ana ağında konuyla ilgili bir güncelleme olacak.