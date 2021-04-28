Samanyolu Haber /Ekonomi / Ethereum'da yeni rekor /28 Nisan 2021 09:48

Ethereum'da yeni rekor

Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum, salı günü 2 bin 683 Amerikan dolarına ulaşarak rekor kırdı.

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Ethereum yüzde 4,3 civarında değer kazanırken, Bitcoin de yükselişteydi. En popüler kripto para olan Bitcoin her ne kadar 14 Nisan'daki 64 bin 895 dolarlık rekorunun yüzde 15'ten fazlasını kaybetse de yüzde 1,68 yükselişle 54 bin 984 dolar civarında seyretti.

Hafta başında JPMorgan Chase'in Bitcoin fonu kuracağını duyurması, son günlerde düşüş yaşayan kripto para borsasını yeniden hareketlendirdi. JPMorgan Chase'in kararı, spekülatif yatırım olarak görülen kripto borsasının kurumsallaştığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarında vergilendirmeyi artırma projesinin, dijital varlıklara yapılan yatırımı sınırlayacağı endişesiyle, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ve benzeri kripto para birimleri ağır kayıplar yaşamıştı.
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