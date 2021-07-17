Samanyolu Haber /Dünya / Ethereum'un kurucusu kripto para dünyasından çekildi: Kendimi güvende hissetmiyorum /17 Temmuz 2021 15:37

Ethereum'un kurucusu kripto para dünyasından çekildi: Kendimi güvende hissetmiyorum

Bitcoin'in ardından en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum'un kurucu ortağı Kanadalı Anthony Di Iorio, kripto para dünyasından çekileceğini açıkladı.

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Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un kurucu ortağı Kanadalı Anthony Di Iorio, kripto para dünyası ile işinin bittiğini söyledi.

Di lorio, kripto dünyasından çekilmesi ile ilgili olarak kişisel güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi.

“KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM”

Kripto para dünyasından çekileceğini açıklayan Di lorio, “Bu alanda kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. Daha büyük sorunlara odaklanırsam daha güvende olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Di lorio, kripto paralar için “Dünyanın ihtiyacı olanın gerçekten küçük bir yüzdesi” ifadesini kullandı.

Gittiği her yerde korumalarla gezen Di lorio, önümüzdeki hafta şirketi Decentral'ı satmayı ve kripto para ile ilgili olmayan diğer girişimlere odaklanmayı planlıyor. Di lorio’nun herhangi bir blok zinciri projesine finansman sağlamayacağı ve eski ortalıklarından da yavaş yavaş çekileceği bildirildi.

GAYRIMENKULE MERAKLI

Merkeziyetsiz teknolojilere odaklanan Toronto merkezli bir inovasyon merkezi ve yazılım geliştirme şirketi olan Decentral, bu yıl yaklaşık 1 milyon müşteri kazanan dijital varlık cüzdanı Jaxx’i üretti. Şirketini geleneksel para birimleri ile veya hisse senedi karşılığında satmayı düşünen iş adamı, birkaç potansiyel yatırımcıyla görüştüğünü ve Decentral'in yüz milyonlarca dolar değerinde olacağına inandığını belirtti.

Di lorio, ayrıca yaptığı büyük gayrımenkul yatırımları ile de tanınıyor. Son olarak 2018 yılında Kanada’nın Toronto kentinde 22 Milyon dolarlık bir gayrımenkul satın aldığı haberlere yansımıştı.

MİLYARDER OLDU

Di lorio, 2018 yılında Forbes’un milyarderler endeksine girmişti. O dönemde iş adamının servetinin 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.
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