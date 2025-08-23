Eti pahalıya satıp kar etmiş





Et ve Süt Kurumu 2024’te 22 milyar TL gelir, 4,3 milyar TL vergiyle vergi rekortmenleri listesine girdi. Kurumun satış fiyatlarına yüzde 66 ila 103 arasında zam yapması, kamu yararı amacından uzaklaştığı eleştirilerine neden oldu. Yalçın Karatepe, “Kamu kurumları şirket gibi yönetilirse vatandaş ete ulaşamaz” derken, İnan Mutlu da, “Kâr edip listeye girmesi şaşırtıcı değil” ifadeleriyle tepki gösterdi.Karar’da yer alan habere göre, Türkiye’de kırmızı etin fiyatı Temmuz 2025 itibarıyla 17,76 dolara ulaştı. Bu, dünya ortalamasının (6,72 dolar) yaklaşık 2,5 katı. Üç yıl önce Türkiye fiyatı 7,26 dolar seviyesindeydi.Gazeteci İnan Mutlu, fiyat makasına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:“Dolar bazında dünya ortalamasının yaklaşık 2,5 katı fiyata kırmızı et tüketiyoruz. Halka ucuz et sağlayıp zarar etmesi gereken Et ve Süt Kurumu’nun, yüksek kâr elde edip vergi rekortmenleri listesine girmesi şaşırtıcı değil…”2024’te Et ve Süt Kurumu, toplam 860 bin ton ürün satarak 22 milyar 214 milyon lira ciroya ulaştı. Bu satışlar sonucunda, kuruma 4 milyar 343 milyon TL kurumlar vergisi tahakkuk etti ve listeye 15. sıradan girdi. Kârının yaklaşık 11 milyar lira olduğu belirtiliyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, bu tabloyu şu sözlerle eleştirdi:“Et pahalı olduğu için insanlarımız alamıyor. Mağazalarında ‘ucuz fiyata’ et sattığı için düşük gelirli yurttaşlarımızın karda kışta saatlerce kuyruğa beklediği Et ve Süt Kurumu, kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 15. sırada.”Karatepe, Et ve Süt Kurumu’nun fiyat politikası ile TÜFE arasındaki uçurumu rakamlarla şöyle ortaya koydu:“2024 yılında et fiyatlarındaki artış yüzde 42,4 iken, Et ve Süt Kurumu et ve şarküteri satış fiyatlarına sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 103 oranında zam yapmış. Süt fiyatlarına ise yüzde 56 zam yapmış. TÜFE’ye göre süt ürünlerindeki fiyat artışlarının (yüzde 26) iki katından fazla…”ESK’nin 2024 yılı karının 11 milyar lira olduğunu belirten Karatepe, “Kamu kurumları şirket gibi yönetilince kâr ederler ama vatandaş ete ulaşamaz” dedi.