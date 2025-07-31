Etik kurulundaki bilirkişinin rüşvet görüntüleri ortaya çıktı

Uzun yıllardır yurt dışına ithalata ve ihracat yapan A.A.Ö adlı bir vatandaş, yaptığı bir ithalat işlemiyle ilgili yürütülen soruşturmada yargılandı. Yargılama sırasında bilirkişi raporu talep edildi. Dosyaya bir bilirkişi atandı.









‘ÖNEMLİ OLAN BENİM DEDİĞİM’





VERDİĞİ RÜŞVETİ KAMERAYA KAYDETTİ

“Bana go¨nderilen konuma gittim. Daha sonra bu konumun s¸ahsın evine yakın oldugˆunu o¨gˆrendim. Gittigˆimde s¸ahsın aracını park etmis¸ oldugˆunu go¨rdu¨m, ben de kendi aracımı arkasına park ettim. S¸ahıs aracına geldi ve ic¸erisinde 10 bin dolar bulunan zarfı aldı. Ben de bu anları video kayıt altına aldım.”





Savcılıkla da paylaşılan, bilirkişi Z.T.’nin olduğu görüntülerde A.A.Ö’nün 10 bin doları zarf içinde verdiği görülüyor.





İstanbul’da Gümrük Müşavirleri Derneği Etik Kurulu’nda görev alan bir uzman bilirkişinin, dahil olduğu davanın tarafından rüşvet aldığı öne sürüldü. Kendisinden rüşvet istenen ve veren vatandaş, o anları cep telefonuna kaydetti.Sözcü’den Fırat Fıstık’ın bildirdiğine göre; A.A.Ö’nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuna göre 29 Mayıs’ta kendisini Z.T. adlı diğer bilirkişi aradı ve dosyayla ilgili görüşmek istediğini söyledi. 11 Haziran’da bilirkişi ve davanın tarafı vatandaş Büyükçekmece’de buluştu. Bilirkişi ayrıca İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nde etki kurulunda görevli bir uzman bilirkişiydi.Hakkında dava açılan A.A.Ö bu görüşme sırasında bilirkişi Z.T.’nin kendisine “Ben olumsuz rapor yazarsam yüklü para cezası alırsın, bir daha gümrükçülük yapamazsın” dediğini, “Suçsuz olup olmaman önemli değil, önemli olan benim dediğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi.Bilirkişi tarafından yapılan bu tehdit ve baskının da etkisiyle, 13 Haziran akşam saatlerinde kendisine gönderilen konuma gittiğini söyleyen A.A.Ö., bilirkişinin rüşvet aldığı anları şöyle anlattı:Bilirkişi hakkında görevi kötüye kullanmak, menfaat temin etme, tehdit ve rüşvet suçlarından suç duyurusunda bulunan A.A.Ö sonraki süreçte de kendisinden para talep edildiğini, olayın ağırlığını daha fazla taşımak istememesi nedeniyle 30 Temmuz’da savcılığa başvurdu.Rüşvet iddiası başsavcılık tarafından soruşturulacak.