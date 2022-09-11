Samanyolu Haber /Dünya / Etiyopya ‘2015' yılına girdi /11 Eylül 2022 21:35

Etiyopya ‘2015' yılına girdi

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da 2015 yılına girildiği açıklandı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, 2015’e yeni girdi.

Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yılda barış diledi.

Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede ‘enkutataş’ olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başlangıcı kabul ediliyor.

Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

Miladi takvime göre yaklaşık yedi yıl sekiz ay geriden gelen Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından resmi işlerde kullanılıyor.
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