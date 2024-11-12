'Etki ajanlığı': AK Parti ve MHP'li vekiller yasaya karşı deklarasyona imza atmış

'Etki ajanlığı' teklifiyle Türk Ceza Kanunu'nun 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk' bölümüne bir madde eklenerek yeni bir "suç" tanımı yapılıyor. Maddede şu ifadeler yer aldı: "Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir.”





Sosyal medya hesabından tasarıya ilişkin paylaşım yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Hukuken nedensellik ve fail ile fiil bağı gibi zorunlu koşulları dahi aramayan bu düzenlemenin, devlet ile hükümetin bu kadar iç içe geçtiği, yargının siyasallaşarak araçsallaştırıldığı bu dönemde, özelde gazeteciler genelde ise tüm muhalifler için büyük bir tehdit oluşturduğu açık."





Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen yasa tasarısı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin içinde yer aldığı Noterlik Kanun Teklifi'nin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, benzer bir yasayı çıkaran Gürcistan'a karşı NATO Parlamenterler Meclisi’nde yayımlanan deklarasyona AK Parti ve MHP'li vekillerin de imza attığı ortaya çıktı.Bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba kanun teklifindeki "etki ajanlığı" düzenlemesini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Görüldüğü gibi, madde gerekçesi, madde metninin geniş kapsamını ve hedefini açıkça ortaya koyuyor. Düzenleme yabancı devlet ilişkisinin hukuken kanıtlanması zahmetinden de uygulayıcıyı sakınıyor: Yabancı devlet tâbiiyetinde olsun ya da olmasın, iddia edilen bir yapının iddia edilen stratejik çıkarı doğrultusunda çalıştığınızın iddia edilmesi durumunda düpedüz casussunuz ve buna göre cezalandırılırsınız" dedi.CHP'li Günaydın, 'etki ajanlığı' düzenlemesini yürürlüğe koyan Gürcistan'a karşı NATO Parlamenterler Meclisi'nin yayınladığı deklarasyona muhalefet vekillerinin yanı sıra benzer tasarıyı savunan AK Parti ve MHP'den milletvekillerinin de imzaladığını duyurdu.Gökhan Günaydın'ın konuya ilişkin açıklaması ise şöyle: "Bilindiği üzere benzer bir düzenleme Gürcistan Parlamentosu’ndan geçirilerek yasalaştırıldı. İzleyen süreçte NATO Parlamenterler Meclisi, 24-27 Mayıs 2024 tarihleri ??arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplandı ve ardından 490 sayılı deklerasyon yayımlandı.Sözü edilen NATO Parlementerler Meclisi’ne Türkiye 18 milletvekilinden oluşan bir heyet ile katılıyor. Heyetin 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM, 1 üyesi İYİ Parti ve 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan geliyor. Sözü edilen 24-27 Mayıs 2024 tarihli toplantıya, üye milletvekillerinin tamamı katılmış ve Gürcistan Etki Ajanlığı düzenlemesini demokrasi tehdidi olarak niteleyen deklerasyona olumlu oy kullanmışlardır.Bu milletvekillerinden AKP’li olanların listesi şöyledir: Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatma Aksal, Ali Şahin, Oğuz Üçüncü, Tuğba Işık Ercan, Mehmet Ali Çelebi ve Ziya Altunyaldız MHP’li üyeler ise Mevlüt Karakaya ve Kamil Aydın’dır. Sofya’da deklerasyona olumlu oy kullanan muhalif milletvekillerinin, TBMM’de benzer düzenlemeye de hayır oyu verecekleri konusunda tereddüt yok."