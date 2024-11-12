Nerden çıktı bu 'Etki ajanlığı' yasaları?





Rusya'daki "yabancı ajan" yasası





Peki bu yasal düzenlemenin geçmişi nereye kadar uzanıyor? İlk olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?





ABD'nin FARA'sı mı ilham verdi?





"Yabancı ajan yasası" olarak nitelenen düzenleme 2012'de Rusya'da uygulamaya konulurken pek çok Rus politikacı ise benzer bir yasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 1930'lardan beri geçerli olduğunu söylemişti. Ancak uzmanlara göre ABD'de 1938'de Nazi Almanyasına tepki olarak çıkarılan Yabancı Ajanlar Kayıt Kanunu'nun (FARA) Rusya'daki düzenleme ile ilgisi yok. Çünkü FARA'ya göre "yabancı ajan" olarak sınıflandırma yapabilmek için bir derneğin yurt dışından aldığı desteği, bağışçının emri ve hedefi doğrultusunda siyasi faaliyette kullandığının kanıtlanması gerekiyor.

Avrupa Birliği'nde örneği var mı?





AİHM'nin Rusya kararı







