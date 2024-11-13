Samanyolu Haber /Gündem / Etki Ajanlığı Yasası geri çekildi: Yeniden düzenlenecek /13 Kasım 2024 14:35

Etki Ajanlığı Yasası geri çekildi: Yeniden düzenlenecek

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifi geri çekildi, yeniden düzenlenecek.

SHABER3.COM

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesi yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi. AKP'li üst düzey kaynaklardan yapılan ilk açıklamada "CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. 'Gelin çözüm önerilerinizi getirin' dedik… Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz" denildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesi geri çekildi. CHP'li Murat Emir, "Meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" diye duyurdu. Teklifin yeniden düzenleneceği öğrenildi.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA
Bunun üzerine AKP'li üst düzey kaynaklardan ilk açıklama geldi. İşte o açıklama:

"CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. 'Gelin çözüm önerilerinizi getirin' dedik…Önümüzdeki hafta bürokrasiyi de çağıracağız, grup başkanvekilleri bir araya gelecek, yeniden bu düzenlemeyi konuşacağız. Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz."

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