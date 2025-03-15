'Etrafımdakileri suçlu ilan etmeye çalışacaklar, beni hapse atmaktan bile bahsediyorlar!'

T24'te yer alan habere göre CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da halka seslendi. "İktidarın eli kolu yargının içinde" diyen İmamoğlu, "CHP'nin birinci parti olduğu yerel seçimden beri iktidarın yargıya fazla mesai yaptırdığını" savundu. Hakkında açılan diploma soruşturmasına da atıfta bulunan İmamoğlu, "Ben, olan diplomamla ilgili savunmamı verdim, vatandaşın olmayan diplomayla ilgili tek bir sözü yok. 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tapunuzu elinizden alır, yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl" ifadesini kullandı.







Bu yargı taarruzunun altında tek bir savcı var aslında. O savcı, geçmişte de savcılık yapmıştı, bugün de yapıyor. Ergenekon davalarında... Malum savcı o günlerden bugüne türlü türlü renge boyandı. Birileri tarafından hep aldatıldı, kendisi de milleti aldattı. O günden bu yana siyasi duruşumu ben hiç değiştirmedim. Aynı malum savcıya karşı mücadele ediyorum.





Kamudan ihale alan Türk iş insanlarına sesleniyorum: Çok büyük bir yol açılıyor, bu hukuksuzluk son bulmazsa Türkiye'de ne bir kamu yetkili ne de hiçbir insanının başına ne geleceğini bilemeyeceği günlere gebeyiz. İmamoğlu'nun itibarını zedelemek isteyenler bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki, dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Bu tarihi uyarıyı da Türkiye'nin kalbi Ankara'dan yapıyorum, beni duysunlar. Bu hazırlıkların, bu davaların, soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözümona örgüt çıkarmak. İmamoğlu'nu, hapse atmaktan bile bahsediyorlar. Köşe yazılarında bunlar var. İmamoğlu oyun dışı kalacakmış! Burası muz cumhuriyeti değil, bu topraklarda namertlik sökmez! Siyaseten yenemiyorlar, korkutamıyorlar. Dertleri, vatan değil, kendi koltukları!







CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine adaylığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında konuştuğu Ankara'da iktidara yüklenirken, "Ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar; '23 Mart'tan önce İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. Beni hapse atmaktan bile bahsediyorlar" dedi. İmamoğlu, "Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar" diye konuştu.İmamoğlu, şunları kaydetti:"Bugün Türkiye'de iki ayrı hukuk geçerli. Birilerinin kanatları altındakiler en ağır suçları da işleseler yargılanmıyorlar, sorgulayan bile yok. Ama başta CHP'liler olmak üzere iktidarı eleştirenlere, hakkını arayanlara, adalet isteyenlere düşman hukuku uygulanıyor. İktidarın eli de kolu da yargının içinde. Bu durumdan şikayetçi olan hâkimler, savcılar üzgün, onlar da büyük baskı altında. O nedenle yargı ülkenin en az güvenilen kurumlarından biri. Yargıya; CHP, Türkiye'nin birinci partisi olduğu günden bu yana fazla mesai yaptırıyorlar. CHP'nin İstanbul'da 3 belediye başkanını gece karanlığında, şafak vaktinde alıp hapse attılar. Ahmet Özer'e, Rıza Akpolat'a ve Alaattin Köseler'e selam olsun. CHP, her haksızlığa uğrayan için mücadele verecek. Sandıkta yenemedikleri ve yenemeyecekleri CHP'ye diz çöktürmek istiyorlar yargı eliyle.Ortaya bir diploma meselesi attılar. Ben, olan diplomamla ilgili savunmamı verdim, vatandaşın olmayan diplomayla ilgili tek bir sözü yok. 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tapunuzu elinizden alır, yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak koltuklarını koruma peşindeler, Ekrem ağrıları var bu adamın! Erdoğan'a karşı kimse seçim kazanamaz zannediyorlar, millet buna inansın istiyorlar, yalnızca göstermelik olan seçimlerin yapıldığı yerlerde böyle rejimler var. Zalimlikleri tavan yapmış bir ortamda o koltuktan kalkmak istemeyen rejimler var. Ama o rejimlerin devirleri bitiyor ve geride devasa sorunlar bırakıyorlar. Vatandaşlarına büyük acılar bırakıyorlar. Tarifi ve telafisi imkansız acılar kalıyor geride. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. CHP'liler her ne şartta olursa olsun, boyun eğmez, doğruyu söyler. Ben de sizin yol arkadaşınız olarak yaşadığım müddetçe nerede olursam olayım, sözümü esirgemeyeceğim, geri durmayacağım."