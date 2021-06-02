Eurasianet: İnandı kayboldu, öğrencileri havalimanında gözcülük yapıyor

ABD merkezli Orta Asya, Kafkaslar ve Rusya’ya yönelik haberler yayınlayan Eurasianet haber sitesi Kırgızistan’da faaliyet gösteren Sapat okullarının eski müdürü Orhan İnandı Bişkek’te evinin önünde kaçırılmasına ilişkin geniş bir haber analiz yayınladı. Haber analizde özetle şu hususlara yer verildi:







"Kırgızistan’daki prestijli okullar ağının Türkiye doğumlu kurucusunun kaybolması, destekçilerini onun Türkiye güvenlik güçleri tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelenmeye sevk etti. Bişkek polisi 1 Haziran’da, 2012 yılında Kırgız vatandaşlığını kazanan Orhan İnandı’ya ait bir arabanın, yüksek katlı bir konut kompleksinin avlusunda kapıları açık halde bulunduğunu bildirdi. Kayıp ihbarında bulunan İnandı’nin oğlu, babasından en son haberi 31 Mayıs’ta akşam 6’da aldığını söyledi.





Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, İnandı’nın nerede olduğunu belirlemek için bir araştırma grubu kurduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalifi tarafından kurulan Gülen hareketi üyelerini yurtdışından zorla getirtmek için sürekli bir kampanya yürüten Türk makamlarının kaybolma olayına karıştığından şüpheleniyor.





ÖĞRENCİLERİ HAVALİMANINDA GÖZCÜLÜK YAPIYOR







İnandı’nin kurduğu Sapat eğitim ağına bağlı okulların eski öğrencileri, şehrin Manas Uluslararası Havalimanı’nda gözcülük yapmaya başladı. Bunun nedeni, havaalanında park ettiği söylenen bir Türk jetinin İnandı’yı ülke dışına kaçırmayı amaçlamış olabileceği yönündeki spekülasyonlarla bağlantılı görünüyor. Ancak havalimanı sözcüsü, söz konusu uçağın 1 Nisan’da Kırgızistan’a uçtuğunu ve o zamandan beri ayrılmadığını belirterek bu senaryoyu reddetti.





DEVLET MEDYASI ÖNCEKİ OPERASYONU DUYURDU





31 Mayıs’ta uluslararası medya, Türk casuslarının Kenya’da Gülen hareketinin kurucusu Fethullah Gülen’in yeğenini kaçırmak için düzenlediği bir operasyona dair haberler yaptı. Türk devlet medyası, Selahaddin Gülen’in Ankara’nın güvenlik teşkilatı olan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tutuklandığını ve ülkesine geri gönderildiğini doğruladı, ancak nerede ve nasıl gözaltına alındığı belirtilmedi.





CUMHURBAŞKANI ÇABA SARF ETTİ





Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ofisi, Kırgız hükümetinin herhangi bir yasadışı sınır dışı etme sürecine dahil olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf etti. Kısa bir açıklamada, ofisi, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine (GKNB) ve İçişleri Bakanlığı’na İnandı’yı aramalarını hızlandırma emri verdiğini söyledi.





FİDYE İÇİN OLABİLİR Mİ?





İnandı’nın avukatı Zootbek Kudaibergenov, düzenlediği basın toplantısında, İnandı’nın kaçırıldığına ve Bişkek’te bir yerde tutulduğuna dair bir bilgi aldığını söyledi. Bu arada GKNB, 2019’da İnandı’yı organize bir suç grubu tarafından fidye için potansiyel kaçırma hedefi olduğu konusunda uyardıkları bilgisini verdi.





OKULLAR BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ





Kırgızistan’da Hizmet Hareketi tarafından kurulan okullar, yıllar içinde binlerce öğrenci yetiştirdi ve yüksek standartta eğitim sundukları yaygın olarak kabul ediliyor. Bu, onlara Kırgız seçkinlerinin bazı kesimleri arasında güçlü bir destek kazandırdı. 1990’ların ortalarından beri Kırgızistan’da yaşayan ve çalışan İnandı, Sapat örgütünün canlı bir savunucusu ve Kırgız eğitim ve iş çevrelerinde tanınmış bir yüzdür.





Sapat’ın kendi web sitesine göre, organizasyon 16 lise, bir üniversite, bir uluslararası okul ve dört ilkokul oluşturdu. Şu anda 10.000’den fazla çocuk ve gencin bu kurumlarda okuduğu söyleniyor.







