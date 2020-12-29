Euro 20 Kasım'dan bu yana ilk kez...

Euro/TL kuru 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.







Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve euro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Euro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.





Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.





Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.





Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, avro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.