Samanyolu Haber /Spor / EURO 2020’de korkutan anlar: Ünlü Yıldız bir anda yere yığıldı /12 Haziran 2021 20:31

EURO 2020’de korkutan anlar: Ünlü Yıldız bir anda yere yığıldı

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçının 42. dakikasında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Eriksen'e uzun süre saha içinde kalp masajı yapılırken oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

EURO 2020’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında oldukça endişe verici anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, herhangi bir müdahale almadan hareketsiz bir şekilde yere yığıldıç

Eriksen’in yanında bulunan oyuncular, acil olarak sağlık görevlilerinin müdahalede bulunması için çağrı yaptı.


Sağlık görevlileri, Eriksen’in yanına geldikten çok kısa bir süre sonra oyuncuya kalp masajı uygulamaya başladı.

Kalp masajı sırasında Danimarkalı oyuncular, Eriksen’in ve sağlık ekibinin etrafında birbirlerine sarılarak bekledi. Yaklaşık 10 dakika sonra Eriksen, içeri alındı.

Maç tatil edildi
UEFA yaşananların ardından Danimarka - Finlandiya maçının tatil edildiğini duyurdu.

Eriksen'in durumu stabil
UEFA yaptığı açıklamada Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Fotoğraf umut oldu
Christian Eriksen saha dışına alınırken etrafına perde örüldü. Eriksen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. O esnada çekilen fotoğrafta oyuncunun bilincinin açık olduğu gözlendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber EURO 2020’de korkutan anlar: Ünlü Yıldız bir anda... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:13:22