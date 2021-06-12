EURO 2020’de korkutan anlar: Ünlü Yıldız bir anda yere yığıldı

EURO 2020’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında oldukça endişe verici anlar yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, herhangi bir müdahale almadan hareketsiz bir şekilde yere yığıldıç
Eriksen’in yanında bulunan oyuncular, acil olarak sağlık görevlilerinin müdahalede bulunması için çağrı yaptı.
Sağlık görevlileri, Eriksen’in yanına geldikten çok kısa bir süre sonra oyuncuya kalp masajı uygulamaya başladı.
Kalp masajı sırasında Danimarkalı oyuncular, Eriksen’in ve sağlık ekibinin etrafında birbirlerine sarılarak bekledi. Yaklaşık 10 dakika sonra Eriksen, içeri alındı.
Maç tatil edildi
UEFA yaşananların ardından Danimarka - Finlandiya maçının tatil edildiğini duyurdu.
Eriksen'in durumu stabil
UEFA yaptığı açıklamada Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu.
Fotoğraf umut oldu
Christian Eriksen saha dışına alınırken etrafına perde örüldü. Eriksen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. O esnada çekilen fotoğrafta oyuncunun bilincinin açık olduğu gözlendi.