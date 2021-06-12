EURO 2020’de korkutan anlar: Ünlü Yıldız bir anda yere yığıldı

EURO 2020’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında oldukça endişe verici anlar yaşandı.





Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, herhangi bir müdahale almadan hareketsiz bir şekilde yere yığıldıç





Eriksen’in yanında bulunan oyuncular, acil olarak sağlık görevlilerinin müdahalede bulunması için çağrı yaptı.









Sağlık görevlileri, Eriksen’in yanına geldikten çok kısa bir süre sonra oyuncuya kalp masajı uygulamaya başladı.





Kalp masajı sırasında Danimarkalı oyuncular, Eriksen’in ve sağlık ekibinin etrafında birbirlerine sarılarak bekledi. Yaklaşık 10 dakika sonra Eriksen, içeri alındı.



