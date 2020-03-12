Samanyolu Haber /Spor / EURO 2020 ertelenebilir! /12 Mart 2020 20:30

EURO 2020 ertelenebilir!

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 17 Mart'ta corona virüsü konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya davet etti.

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Fransız gazetesi L'equipe ise, bu toplantıda UEFA'nın EURO 2020'yi 2021 yılına erteleyeceğini duyuracağını iddia etti.Çin’de başlayan ve hızla Avrupa’da da yayılan corona virüsü (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor.

İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA’dan federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 Mart’ta video konferans toplantısına davet etti. Bu gelişmenin üzerine Fransa’nın ünlü gazetesi L’equipe ise, UEFA’nın bu toplantısında EURO 2020’yi erteleme kararını açıklayacağını iddia etti.

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA EURO 2020 de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi.

Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak. Öte yandan UEFA, corona virüsü nedeniyle 14 Mart-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.
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