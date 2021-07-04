Samanyolu Haber /Spor / EURO 2020 finalini yönetecek hakem belli oldu /04 Temmuz 2021 17:25

EURO 2020 finalini yönetecek hakem belli oldu

EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA, EURO 2020'de finali yönetecek hakem son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı Björn Kuipers'e görev verirken, Cüneyt Çakır ve ekibi turnuvada final için en güçlü aday olmalarına rağmen Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

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EURO 2020 yarı finaller maçlarını ise Felix Brych ve Danny Makkelie yönetecek. Alman hakem Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görevlendirilirken, Holandalı Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.

Yarı finaller ve final etabında birer Hollandalı hakemin görev aldığı EURO 2020 için İngiltere'ye davet edilen Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar. Çakır, EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok görev alan isim olarak tarihe geçmişti. Turnuvada yönettiği ilk 3 maç sonunda toplam 9 maça ulaşarak Ander Frisk'i geçmiş ve rekorun sahibi olmuştu.

Yorumcular, 45 yaşındaki Çakır'ın final için en güçlü aday konumunda olduğunu, ancak UEFA'nın politik bir karar vererek son büyük turnuvasını geçiren 48 yaşındaki Björn Kuipers'i görevlendirdiğini dillendiriyor.
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