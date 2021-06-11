EURO 2020, İtalya-Türkiye maçı ile bugün başlıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) bugün başlıyor. Turnuvanın açılış mücadelesi İtalya-Türkiye arasında oynanacak. Saat 22.00’de oynanacak maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.







A Milli Futbol Takımı, tarihinde beşinci kez bu organizasyonda mücadele edecek. Takım, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıkmıştı. Kırmızı-beyaz ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda olacak.





11 FARKLI ÜLKEDE 51 MAÇ





31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.





GRUPLAR







Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.





-A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler,

-B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya,

-C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya,

-D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya,

-E Grubu'nda İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya,

-F Grubu'nda Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan mücadele edecek.