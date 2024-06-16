Samanyolu Haber /Dünya / Euro 2024 maçı öncesi Hamburg'da gergin anlar: Alman polisi taraftarı vurdu /16 Haziran 2024 19:31

Euro 2024 maçı öncesi Hamburg'da gergin anlar: Alman polisi taraftarı vurdu

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçının öncesinde gergin anlar yaşandı. Balta ve molotof taşıyan bir taraftarı durdurmak için polis silah kullandı ve taraftarı yaraladı.

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Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçının öncesinde gergin anlar yaşandı. Balta ve molotof taşıyan bir taraftarı durdurmak için polis silah kullandı ve taraftarı yaraladı.

Polonya ve Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçından önce Hamburg'da taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

POLİS TARAFTARI VURDU
Gerçek Gündem'de yer alar habere göre bir taraftarın balta ve molotof taşıyarak polis memurlarını tehdit ettiği ihbar edildi. Olayları kontrol altına almak için polis biber gazı kullandı ve ardından havaya ateş açtı. Kendisine yönelik tehdit algılayan bir polis memuru, taraftara silahla ateş açtı.

Yaralı taraftar tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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