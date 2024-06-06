EURO 2024 öncesi sıkıntı bastı: Alarm zilleri çalıyor

Türkiye, EURO 2024 öncesi en ciddi sınavın da son Avrupa Şampiyonu İtalya ile golsüz berabere kaldı. Ortaya konan mücadele ve futbolcuların isteği umut verse de gol beklentimiz 0.68’de kaldı, takımımız skor anlamında kısır bir maçı daha geride bıraktı.



Oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, sadece iki kez gol sevinci yaşadı. Gruptaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Milli Takım, hazırlık maçlarında Macaristan’a 1-0 ve Avusturya’ya 6-1’lik skorlarla mağlup olmuştu.



Elde gerçek manada kalan tek 9 numara Cenk Tosun. Tecrübeli futbolcunun formsuzluğu düşündürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella skor gücü yüksek kanat ve orta saha oyuncularıyla EURO 2024’te bu sorunu aşmanın planlarını yapıyor.



ARANAN RUH BU



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçındaki futbolun umut verici olduğunu söyledi.



Dengeli bir maçı geride bıraktıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Aradığımız takım ruhunu sahada yakalama fırsatımız oldu. Fiziksel durumlar çok önemli. Kondisyon olarak kim daha iyiyse o isimler kadroda kalacak" dedi.



Montella son iki şampiyonada gruptan çıkamadığımızı vurgulayarak "Büyük hayaller kurarken küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım. Bu yüzden ilk hedef grubu geçmek" ifadelerini kullandı.