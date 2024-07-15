EURO 2024'te şampiyon belli oldu!

İLK YARIDA TEHLİKELİ ATAK YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda etkili bir atak geliştiremedi ve ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İSPANYA İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına İspanya çok hızlı başladı. Yamal sağ kanattan getirdiği topta sol kanada pasında Nico Williams'ı gördü. Topu alan Nico Williams, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımını öne geçirdi.

İNGİLTERE PALMER İLE SEVİNDİ

Geriye düşen İngiltere, beraberlik golü için baskısını artırdı. Rakip kaleye yüklenen İngilizler golü sonradan oyuna giren Cole Palmer ile buldu. Palmer, karşılaşman 73. dakikasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi.

SON SÖZ OYARZABAL'DAN

Maçta son sözü Oyarzabal söyledi. Karşılaşmanın 86. dakikasında hızlı çıkan İspanya'dan Oyarzabal'dan topu alan Cucurella, tekrar Oyarzabal'a pasını çevirdi. Ceza sahası içinde topu alan Oyarzabal tek vuruşla topu ağlara yolladı.

İSPANYA TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın geri kalanında İngiltere üst üste pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve İspanya maçı kazanarak 1964, 2008 ve 2012 yıllarının ardından dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanya ayrıca Avrupa Şampiyonası'nı tarihte en çok kazanan takım olmayı da başardı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı İspanya 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.İlk yarıda sakatlanan Rodri, İspanya'da ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Zubimendi'ye bıraktı.