EURO 2024'ün en iyileri açıklandı: İlk 11'de 3 Türk futbolcu var

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), İspanya şampiyon oldu. Turnuvanın sona ermesinin ardından Marca, turnuvada en iyi çıkış yapan oyuncuları belirledi.



İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:



Barış Alper Yılmaz - Türkiye



Mikautadze - Gürcistan



Ndoye - İsviçre



Arda Güler - Türkiye



Reijnders - Hollanda



Aebischer - İsviçre



Ratiu - Romanya



Bijol - Slovenya



Hancko - Slovakya



Ferdi Kadıoğlu - Türkiye



Verbruggen - Holland

