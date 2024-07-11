EURO 2024'ün ikinci finalisti de belli oldu

İngiltere ataklarından birinde çekilen şutla top Hollanda kalesine girdi, ancak kale çizgisi teknolojisi devreye girdi ve hakem oyuna devam kararı verdi.





Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) İspanya'nın ardından ikinci finalisti belirlemek için Hollanda ve İngiltere karşı karşıya geldi.BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçı Felix Zwayer yönetti.Turnuvada 7 galibiyeti bulunan Hollanda Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo ilk 11'ini tercih etti.6 galibiyetli İngiltere ise sahaya Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Trippier, Bellingham, Foden, Kane kadrosuyla çıktı.7. dakikada Xavi Simons, ceza sahası dışından attığı harika golle Hollanda'yı öne geçirdi.15'te Harry Kane ceza sahası içindeki pozisyonda yerde kaldı.VAR incelemesi sonrası İngiltere penaltı kazandı.18'de Harry Kane penaltıdan skoru dengeledi.29.dakikada da Dumpries'in kafa vuruşu üst direkten döndü.31. Dakika ingiltere'nin şutu direkten döndü.İlk yarı 3 dakika uzatmanın ardından bu skorla sona erdi.78. dakikada İngiltere'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.89'da İngiltere Watkins'le öne geçti.İngiltere bu golle Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024 Finali'nde İspanya'nın rakibi oldu.