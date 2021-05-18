Samanyolu Haber /Dünya / Euro Bölgesi ekonomisinde daralma /18 Mayıs 2021 22:43

Euro Bölgesi ekonomisinde daralma

Avrupa Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 daraldığı belirtildi.

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Avrupa Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 daraldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 1,5 ile Fransa ve yüzde 1 ile Litvanya olurken, en yüksek daralma yüzde 5,4 ile Portekiz’de görüldü.

Yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB'de istihdam bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 2,1 ve AB'de yüzde 1,8 düşüş oldu. 
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