Euro Bölgesi enflasyonu eksi çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.







Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0.4 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde eksi 0.2'ye düştü. AB'de ise temmuzda yüzde 0.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 0.4 olarak ölçüldü.





Böylece Euro Bölgesi’nde ağustos ayında yıllık enflasyon sıfırın altına düştü.





En yüksek enflasyon yüzde 4 ile Macaristan'da





AB üyesi ülkeler arasında ağustosta en yüksek enflasyon yüzde 4 ile Macaristan'da, yüzde 3.7 ile Polonya'da ve yüzde 3.5 ile Çekya'da gerçekleşti.





En düşük enflasyon yüzde eksi 2.9 ile Kıbrıs’ta





Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2.9 ile Güney Kıbrıs’ta, yüzde eksi 2.3 ile Yunanistan'da ve yüzde eksi 1.3 ile Estonya'da belirlendi.



Enflasyon oranı, ağustosta Fransa'da yüzde 0.2, Almanya'da yüzde eksi 0.1, İtalya'da yüzde eksi 0.5 ve İspanya'da yüzde eksi 0.6 oldu.





Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.