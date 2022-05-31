Euro bölgesi enflasyonu rekor tazeledi

Euro bölgesinde tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.1 ile beklentilerin üzerinde artarak bu ay da rekor seviyeyi gördü.





Geçen ay bu veri ?yüzde 7.4 seviyesinde açıklanmıştı.





Enflasyondaki bu artış Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuzdan itibaren kademeli olarak faiz artırımına gitme planını baskı altında bırakıyor.





BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 7.7? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.





Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 4.4? ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.





Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 3.9 seviyesinde açıklanmıştı.?





Reuters anketine katılan ekonomistler Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 3.8? seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.





Avrupa’da geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar önce corona virüsün neden olduğu tedarik zinciri sorunları daha sonra da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla sert biçimde yükselirken bu durum on yıllardır süren aşırı düşük enflasyon döneminin yerini aşırı hızlı fiyat artışının yaşandığı döneme bıraktığına işaret ediyor.