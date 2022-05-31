Samanyolu Haber /Gündem / Euro bölgesi enflasyonu rekor tazeledi /31 Mayıs 2022 12:51

Euro bölgesi enflasyonu rekor tazeledi

Euro bölgesi tüketici fiyatları 2022 Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 8.1 artarak yeni rekor seviyeyi gördü.

SHABER3.COM

Euro bölgesinde tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.1 ile beklentilerin üzerinde artarak bu ay da rekor seviyeyi gördü.

Geçen ay bu veri ?yüzde 7.4 seviyesinde açıklanmıştı.

Enflasyondaki bu artış Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuzdan itibaren kademeli olarak faiz artırımına gitme planını baskı altında bırakıyor.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 7.7? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 4.4? ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 3.9 seviyesinde açıklanmıştı.?

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 3.8? seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Avrupa’da geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar önce corona virüsün neden olduğu tedarik zinciri sorunları daha sonra da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla sert biçimde yükselirken bu durum on yıllardır süren aşırı düşük enflasyon döneminin yerini aşırı hızlı fiyat artışının yaşandığı döneme bıraktığına işaret ediyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro bölgesi enflasyonu rekor tazeledi Sonraki Haber >>

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:23