Samanyolu Haber /Dünya / Euro Bölgesi’nde enflasyon 7,5 ile zirve yaptı /29 Nisan 2022 17:32

Euro Bölgesi’nde enflasyon 7,5 ile zirve yaptı

Avrupa Birliği’nin 2 önemli ülkesi Almanya ve Fransa’da son 40 yılın enflasyon rekoru kırıldı. Euro bölgesinde enflasyonun yükselmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları etkili oldu.

SHABER3.COM

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 7,5 ile kayıtlardaki en üst seviyesine çıktı. Avrupa Birliği’nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu gördü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,5’e yükseldi.

Euro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 6,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,3 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya’da yüzde 7,8, Fransa’da yüzde 5,4, İspanya’da yüzde 8,3, İtalya’da yüzde 6,6, Belçika’da yüzde 9,3, Yunanistan’da yüzde 9,4, Slovakya’da yüzde 10,9, Hollanda’da yüzde 11,2, Letonya’da yüzde 13,2, Litvanya’da yüzde 16,6 ve Estonya’da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Euro Bölgesi’nde nisan ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

ALMANYA’DA SON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Almanya’da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasına göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 7,4 ile 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (mart) enflasyon yüzde 7,3 artış kaydetmişti. Son verilere göre, ülkede AB uyumlu TÜFE ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,8’e yükseldi. Destatis açıklamasında, nisan ayında TÜFE’nin aylık bazda ise yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi.

Destatis açıklamasında, “Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı. Yüksek enflasyon oranında önemli bir etkisi oldu.” ifadelerine yer verildi.

Ülkede benzer seviyede yüksek enflasyon oranları en son, Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı’nın bir sonucu olarak petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde artması nedeniyle 1981 sonbaharında kaydedilmişti.

FRANSA’DA SON 37 YILIN ZİRVESİNDE
Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) tarafından yayınlanan bir ilk tahmine göre, ülkede Nisan ayında enflasyon bir yıl içinde yüzde 4,8’e ulaşarak, Kasım 1985’ten bu yana görülmeyen bir seviyeye yükseldi.

Enflasyon, Avrupa düzeyinde karşılaştırma için temel teşkil eden uyumlaştırılmış endeks, Mart ayındaki yüzde 5,1’in ardından yıllık yüzde 5.4’e çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro Bölgesi’nde enflasyon 7,5 ile zirve yaptı Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:13:06