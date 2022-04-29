Euro Bölgesi’nde enflasyon 7,5 ile zirve yaptı

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 7,5 ile kayıtlardaki en üst seviyesine çıktı. Avrupa Birliği’nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu gördü.







Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,5’e yükseldi.





Euro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 6,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,3 ile hizmetler izledi.





Enflasyon, nisan ayında Almanya’da yüzde 7,8, Fransa’da yüzde 5,4, İspanya’da yüzde 8,3, İtalya’da yüzde 6,6, Belçika’da yüzde 9,3, Yunanistan’da yüzde 9,4, Slovakya’da yüzde 10,9, Hollanda’da yüzde 11,2, Letonya’da yüzde 13,2, Litvanya’da yüzde 16,6 ve Estonya’da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü.





Böylece Euro Bölgesi’nde nisan ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.





Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.





ALMANYA’DA SON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Almanya’da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.





Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasına göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 7,4 ile 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede kaydedildi.





Ülkede bir önceki ayda (mart) enflasyon yüzde 7,3 artış kaydetmişti. Son verilere göre, ülkede AB uyumlu TÜFE ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,8’e yükseldi. Destatis açıklamasında, nisan ayında TÜFE’nin aylık bazda ise yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi.





Destatis açıklamasında, “Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı. Yüksek enflasyon oranında önemli bir etkisi oldu.” ifadelerine yer verildi.





Ülkede benzer seviyede yüksek enflasyon oranları en son, Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı’nın bir sonucu olarak petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde artması nedeniyle 1981 sonbaharında kaydedilmişti.





FRANSA’DA SON 37 YILIN ZİRVESİNDE

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) tarafından yayınlanan bir ilk tahmine göre, ülkede Nisan ayında enflasyon bir yıl içinde yüzde 4,8’e ulaşarak, Kasım 1985’ten bu yana görülmeyen bir seviyeye yükseldi.





Enflasyon, Avrupa düzeyinde karşılaştırma için temel teşkil eden uyumlaştırılmış endeks, Mart ayındaki yüzde 5,1’in ardından yıllık yüzde 5.4’e çıktı.