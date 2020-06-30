Euro Bölgesi yıllık enflasyonu %0.3'e çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.







Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,3'e çıktı.





Euro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve eksi yüzde 9,4 ile enerji izledi.





Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.