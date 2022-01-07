Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'le rekor tazeledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık ayında beklentileri aşarak yüzde 5 olarak kaydedildi. Enerji fiyatlarındaki artışla Kasım'da yüzde 4,9 olarak ölçülen yıllık enflasyon artış trendini sürdürmüş oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan son enflasyon verisi, Avrupa Birliği'nde para birimi olarak euroyu kullanan 19 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek yıllık enflasyon.







DW'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıllık enflasyon hedefi yüze 2 seviyesindeydi. Yüksek enflasyon oranlarının geçici olduğunu savunan ECB fiyat artışlarının 2022'de zirve yaptıktan sonra 2023'te düşmeye başlayacağını savunuyor.





Avrupa'da en yüksek fiyat artışı enerjide

Aralık'ta yıllık bazda en fazla artı yüzde 26 ile enerji fiyatlarında gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,4 ile hizmetler izledi.





Ülkelere bakıldığında ise büyük ekonomiler arasında yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4, Almanya'da da yüzde 5,7 olarak ölçüldü. Enflasyon Fransa'da 3,4, İtalya'da yüzde 4,2, Belçika'da 6,5 oldu.







