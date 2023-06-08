Samanyolu Haber /Dünya / Euro bölgesinde gelir düştü, 'teknik resesyon'a girildi /08 Haziran 2023 14:38

Euro bölgesinde gelir düştü, 'teknik resesyon'a girildi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin revize ettiği verilere göre, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü. Üst üste iki çeyrek yaşanan küçülme nedeniyle Euro Bölgesi teknik resesyona girmiş oldu.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.

Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Öncü verilerde, Euro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0,1 yıllık bazda da yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, 'üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması' olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1,2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.

EN FAZLA İRLANDA EKONOMİSİ KÜÇÜLDÜ
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.

AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4,6, Litvanya'da 2,1, Hollanda'da 0,7, Estonya'da 0,6, Malta'da 0,5, Almanya ve Macaristan'da 0,3, Yunanistan'da yüzde 0,1 azaldı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3,7, Litvanya'da 2,7, Macaristan'da 1,1, Almanya'da 0,5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0,4 ve İrlanda'da yüzde 0,3 düştü.

RESESYON NEDİR?
Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

ÜLKE EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?
Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

Kişibaşına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

İşsizliğin artması,

Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur. 
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