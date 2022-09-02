Euro bölgesinde üretici enflasyonu beklentileri aştı

Ukrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatlarının tırmanması sıkıntılı günler yaşayan Euro bölgesinde üretici enflasyonu temmuzda yüzde 37,9’a yükselerek rekor tazeledi. Bloomberg anketinde ortalama beklenti yüzde 37,3 olmuştu.
Avrupa Birliği genelinde ise üretici enflasyonu temmuzda yüzde 37,8 olarak kayıtlara geçti.
Haziranda Euro bölgesinde üretici enflasyonu yüzde 36 idi.
Haziranda yüzde 1,5 olan Euro bölgesi aylık üretici enflasyonu temmuzda yüzde 4’e yükseldi. Beklenti yüzde 3,7 idi.
Euro bölgesinde temmuzda enerji sektöründe üretici enflasyonu aylık yüzde 9, yıllık yüzde 97,2 oldu.
İLK SIRADA ROMANYA VAR
Yıllık üretici enflasyonunda Romanya yüzde 67,4’lük oranla ilk sırada yer alırken, yüzde 55,9’luk oranla Bulgaristan ikinci, yüzde 55,1’lik oranla Danimarka üçüncü oldu.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da yıllık üretici enflasyonu yüzde 38,1’e ulaştı.