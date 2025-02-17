Euro ciddi bir yol ayrımında

Euro, dolar karşısında toparlandı ve EUR/USD paritesi Pazartesi günü erken Asya seansında 1,05'e yaklaştı. Bu, Ocak ayı sonlarında kısa bir süreliğine bu seviyeye ulaştıktan sonra 18 Aralık'ta görülen en yüksek seviye.



Euronun toparlanması iki temel faktöre bağlanıyor: ABD'nin karşılıklı gümrük vergilerini ertelemesi ve Ukrayna barış görüşmelerinin başlayacağı duyurusu.



Enflasyon görünümündeki düşüş euroyu destekliyor



Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını sona erdirmek için barış görüşmelerini başlatırken önerilen karşılıklı gümrük vergilerini erteledi.



Piyasalar, muhtemelen Trump'ın kapsamlı gümrük tarifeleri nedeniyle enflasyonda olası bir yeniden canlanma konusunda daha az endişe duymaya başladı. Trump'ın gümrük vergisi tehdidini pervasız bir ekonomik silahtan ziyade bir müzakere aracı olarak kullandığı görülüyor. Şu ana kadar Çin'e uygulayacağı yüzde 10'luk vergi dışında diğer ülkelere uygulayacağını vaat ettiği gümrük vergilerinin hiçbirini hayata geçirmedi.



Buna ek olarak, ham petrol fiyatları Başkan Trump'ın geçtiğimiz çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin ile "uzun ve son derece verimli" bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Yatırımcılar bu görüşmenin Rusya'nın petrol ihracatını gevşetmeyi ve böylece enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltmayı içermesini bekliyordu. Hem West Texas Intermediate (WTI) hem de Brent vadeli petrol kontratları geçtiğimiz cuma günü bu yılın en düşük seviyelerine geriledi.



Düşen enflasyon beklentileri ABD dolarını aşağı çekerken, başta euro ve İngiliz sterlini olmak üzere G-10 grubundaki diğer tüm para birimlerini yükseltti. Üç yıldır devam eden Ukrayna savaşında olası bir ateşkes de Avrupa'nın ekonomik görünümüne ilişkin iyimserliği tetikledi.



Moomoo Australia'da piyasa stratejisti ve Ticari İşler Müdürü olan Michael McCarthy, "Yatırımcılar bugün ticarette euro ve pound'u 'çifte kazanç' ticareti olarak yukarı itiyor. Ukrayna'da barış beklentileri artıyor, Avrupa ekonomisine ilişkin duyarlılık yükseliyor ve seçim sonrası aşırı iyimserlik azaldıkça ABD doları düşüyor," dedi.



Eurodaki toparlama geçici olabilir



Trump'ın gümrük vergisi tehdidi ve ateşkes görüşmelerinin karmaşıklığı nedeniyle euronun toparlanmasının sürdürülebilirliği tartışmalı olmayı sürdürüyor.



Karşılıklı gümrük vergisi planını erteleme kararının ardından ABD Başkanı, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü 2 Nisan'da otomobillere yönelik yeni gümrük vergilerini açıklayacağını duyurarak başta AB olmak üzere ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergisi tehditlerini arttırdı.



Kapsamlı karşılıklı gümrük vergileri için şu anda ABD Ticaret Bakanlığı'nın 1 Nisan'da tamamlanması beklenen soruşturması bekleniyor. Trump daha önce, otomobil, bilgisayar çipleri ve eczacılık ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin, karşılıklı tarifelerin "üzerinde ve üstünde" olacak şekilde daha yüksek oranlarda uygulanacağını vurgulamıştı.



Barış görüşmeleri de uzun bir süreç olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, aralarında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu bir grup AB lideri, kıta için ortak askeri savunma harcamaları paketini görüşmek üzere pazartesi (bugün) Paris'te bir araya geliyor.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da katılması beklenen toplantı, Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarının ortasında Avrupa'nın savaş sonrası Ukrayna'daki askeri varlığını arttırmayı amaçlıyor. Başkan Trump, AB'nin kendi güvenliğinden sorumlu olması çağrısında bulunarak blokun savunma güçlerini birleştirme aciliyetini arttırdı. Ancak her iki ülke de hükümet açıklarını azaltmak için çaba sarf ettiğinden bu durum Euro Bölgesi ve İngiltere için bir zorluk teşkil edebilir. AB savunma harcamalarını arttırırsa daha fazla borçlanmak zorunda kalabilir ve bu da euro üzerinde baskı yaratabilir.



Tüm bu belirsizliklere ek olarak, Almanya'da bir haftadan kısa bir süre içinde yapılacak erken seçim de euronun şu anki görünümünü zayıflatabilir. Sonuç olarak, güçlü bir ABD ekonomisi ve kırılgan bir Avrupa muhtemelen ortak para birimi karşısında güçlü bir doları desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Pepperstone'da kıdemli araştırma stratejisti olan Michael Brown, "Benim duruşum USD'de yükseliş yönünde olmaya devam ediyor," dedi ve ekledi: "Devam eden ABD ekonomik performansı hem doların hem de hisse senetlerinin dalgalı bir şekilde de olsa yükselmeye devam ettiğini görmeli."