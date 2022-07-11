Euro/dolar paritesinde 20 yıl sonra bir ilk

Küresel piyasalarda ABD dolarına yönelik talep artışı, Euro ile doları başa baş seviyeye geldi.

Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1.0057 seviyesini gördü. Böylece bu paritede 2002'den bu yana en düşük seviye test edildi.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun ortak para birimi Euro, 4 Ocak 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. Euro/dolar paritesi 1.1789 dolardan işlem görmeye başlamıştı.









Euro, 2002 yılının başında tedavüle çıktığında 0.9036 seviyesindeydi. Tedavüle çıktığı 2002’nin temmuz ayında ABD’deki şirket skandallarının dolar üzerinde yarattığı baskının etkisiyle dolarla eşitlenmişti.





Habertürk’teki habere göre, piyasalarda gündemi ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımları belirlemeye devam ediyor. Bu adımların resesyona yol açabileceği endişesi artıyor. Fed'in haziran toplantısının ardından 27 Temmuz'da da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanmaya devam ediyor.





Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Avrupa'daki enerji arzı endişeleri de sürüyor. Bunun etkisiyle Avrupa Merkez Bankası'ndan da sıkılaştırma adımları atması beklenmesine rağmen Euro/dolar paritesi değer kaybediyor.





Öte yandan İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.