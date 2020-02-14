Euro erimeye devam ediyor

Euro dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Euro bölgesinde, özellikle Almanya'da ekonomik durgunluk endişeleri artarken euro/dolar kuru son 3 yılın en düşük seviyesine indi.







Euro bu hafta yüzde 1 düştü ve G-10 ülkelerinin paraları arasında en kötü performans gösteren para birimi oldu.





Japonya'nın başşehri Tokyo'da Mizuho Securities Co. baş Döviz stratejisti Kengo Suzuki, "ECB'nin gevşeme programı çok daha uzun sürecek gibi görünüyor." dedi. Suzuki'ye göre euro 1,25 dolar seviyesine kadar düşebilir.





EURO, 2017'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ





Euro/dolar paritesi, bugün erken saatlerde 1,0827 ile 2017 yılı nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra Türkiye saati ile 12:00'de 1,0843 seviyelerinde.





Dolara karşı değer kaybeden euro, TL karşısında değer kazanıyor. Aynı saatlerde 1 euro, 6,58 TL'den satıldı.





ABD para biriminin G-10 paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmeyerek iki ayın en yüksek seviyesi yakınında tutundu.





ABD'nin gösterge 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 1,60 seviyesine indi.





Sterlin/dolar paritesi 1,3045 seviyelerinde yatay seyretti.



