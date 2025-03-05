Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro/TL tarihi zirvesinde: O seviyeyi aştı! /05 Mart 2025 13:32

Euro/TL tarihi zirvesinde: O seviyeyi aştı!

Euro/TL yeni zirveye ulaşarak tarihi bir seviyeye imza attı. Küresel piyasalardaki gerilim ve faiz kararları yatırımcıların odağında. Euro/TL tarihi zirvesinde: 39 TL'yi de aştı!

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Küresel piyasalardaki gerilim, para piyasaları üzerinde etkisini gösteriyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte, Euro/TL tarihi bir zirveye ulaşmış durumda. Euro'nun değer kazanmasıyla birlikte, Euro karşısındaki para birimleri de sert yükselişler kaydediyor.

Euro/TL bu gece, uzun bir aradan sonra rekor seviyeye ulaşarak 38,80'e kadar yükseldi. Ancak bu seviye, gün içinde yapılan yükselişle 39,10'a çıkarak yeni bir rekor kırdı.

FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yurtiçinde bu hafta önemli veri akışları yaşanıyor. Hafta başında enflasyon verileri takip edilirken, yarın yılın ikinci faiz kararı toplantısı yapılacak. Piyasalar, Merkez Bankası'nın faizleri 250 baz puan indirerek 42,5 seviyesine çekmesini bekliyor.

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası ilk faiz kararını 250 baz puan indirerek faizi 45 seviyesine çekmişti. Karar sonrasında yapılan açıklamada, temel mal enflasyonunun düşük seviyelerde olduğu ve yılın son çeyreğinde yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklediği ifade edilmişti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yarın faiz kararını duyuracak. Geçtiğimiz ay faiz oranını 2,90 seviyesine çeken AMB'nin, bu ay 25 baz puan indirerek faizi 2,65'e çekmesi bekleniyor.
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