Euro uçtu, dolar düştü

DOLARDA SON DURUM





DOLARA OLAN TALEP AZALDI





Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yüzde 7,7 artışla beklentilerin altın kalmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 2,12 azalışla 3 Aralık 2015'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti ve günü 108,2 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda 108'in hemen altında dengelendi.Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.Bu gelişmelerle Dolar/TL, yeni güne 18,50 seviyelerinde başladı.Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 19,0010'dan işlem görmeye başladı.Son dakika: Altın fiyatları dolara karşı atağa geçti!Son dakika: Altın fiyatları dolara karşı atağa geçti!Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ve dolara olan talebin azaldığını söyledi.Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.