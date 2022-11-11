Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro uçtu, dolar düştü /11 Kasım 2022 12:36

Euro uçtu, dolar düştü

Dolar/TL, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yeni güne düşüş eğiliminde başlarken, aynı dakikalarda Euro rekor kırdı.

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Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yüzde 7,7 artışla beklentilerin altın kalmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 2,12 azalışla 3 Aralık 2015'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti ve günü 108,2 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda 108'in hemen altında dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle Dolar/TL, yeni güne 18,50 seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 19,0010'dan işlem görmeye başladı.

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DOLARA OLAN TALEP AZALDI

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ve dolara olan talebin azaldığını söyledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ ARTTI

Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.
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