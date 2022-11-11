Euro uçtu, dolar düştü

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle Dolar/TL, yeni güne 18,50 seviyelerinde başladı.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 19,0010'dan işlem görmeye başladı.
Son dakika: Altın fiyatları dolara karşı atağa geçti!Son dakika: Altın fiyatları dolara karşı atağa geçti!
DOLARA OLAN TALEP AZALDI
Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ve dolara olan talebin azaldığını söyledi.
EURO/DOLAR PARİTESİ ARTTI
Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ
Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.