“Euro ve Dolar Rusya’da zehirli para birimleri haline geldi”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kommersant’ın düzenlediği "Küresel zorluklarla karşı karşıya olan Rus finans piyasası: Sonuçlar ve Tahminler’’ konferansında konuşan Moskova Borsası gelişim departmanı müdürü Kirill Pestov, euro ve doların Rusya pazarı için zehirli para birimleri haline geldiğini söyledi.





Pestov'a göre, dost ülke para birimlerinin döviz piyasasındaki payı yıl boyunca yüzde 1'in altından yüzde 38'e yükseldi. Önemli miktarı Çin Yuan’ı aldı.





Kirill Pestov, “Euro ve dolar kelimenin tam anlamıyla zehirli hale geldi... Bir yıl boyunca döviz piyasasında yapısal bir yeniden yapılanma gerçekleşti. Şu anda konuşacak olursak, dost ülkelerin para birimlerinde spot piyasanın toplam cirosunun yaklaşık %38'ine sahibiz. 2022 yılının başında yüzde birden azdı, yıl içinde pay %38'e yükseldi” dedi.





Borsadaki oluşan cironun %80'e yakının bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulduğunu söyleyen Pestov, perakende sektöründen yatırımcıların büyük ölçüde yabancı yatırımcıların kaybettiği hacimlerin yerini almaya başladığını sözlerine ekledi.