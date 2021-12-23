Samanyolu Haber /Gündem / Euro ve dolarda sert düşüş /23 Aralık 2021 11:50

Euro ve dolarda sert düşüş

Hükûmetin döviz kurlarını düşürmek için "Dövize endeksli mevduat (DEM)" diye bilinen kur korumalı TL mevduatı kararı alması ile inişe geçen dolar 23 Aralık 2021 Perşembe sabahı 12 TL'nin altına geriledi.

SHABER3.COM

Doların 18,50 TL, euronun 20,40 TL seviyesine kadar tırmandığı 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yatırımcıların “kritik” diye nitelendirdiği bir karar alınmıştı.

Erdoğan’ın kabine toplantısının akabinde “Dövize endeksli mevduat (DEM)” diye bilinen kur korumalı TL mevduatı hesabı açılabileceğine dair kararı açıklaması ile döviz kurları inişe geçmişti.

Dün kapanışta 12,04 TL seviyesine kadar gerileyen dolar, 23 Aralık 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde değer kaybetmeye devam ediyor. 12,30 TL’ye kadar yükselen dolar, Türkiye saati ile 11.00’de 11,37 TL’ye kadar geriledi. Dolar/TL paritesindeki günlük değer kaybı yüzde 7’ye yaklaştı.

Aynı dakikalarda Euro ise 12,97 TL seviyesine indi. İngiliz Sterlini 15,62 TL’den ve İsviçre Frangı 12,61 TL’den satılıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ

Kurdaki düşüşün etkisi ile İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar altının gram fiyatı 666 TL’ye geriledi. Çeyrek altın 1.090 TL’ye inerken, Cumhuriyet altını 4 bin 468 TL’den satılıyor. 999 ayar has gümüşün gram fiyatı ise 8,60 TL’ye geriledi.

“Madem DEM kararı alınacaktı. Döviz kurlarının niye bu kadar yükselmesi beklendi? Vatandaşı tuzak kuruldu.” iddiasına karşılık hükûmet sözcülerinin şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmaması dikkati çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro ve dolarda sert düşüş Sonraki Haber >>

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:39