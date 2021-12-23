Euro ve dolarda sert düşüş

Doların 18,50 TL, euronun 20,40 TL seviyesine kadar tırmandığı 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yatırımcıların “kritik” diye nitelendirdiği bir karar alınmıştı.





Erdoğan’ın kabine toplantısının akabinde “Dövize endeksli mevduat (DEM)” diye bilinen kur korumalı TL mevduatı hesabı açılabileceğine dair kararı açıklaması ile döviz kurları inişe geçmişti.





Dün kapanışta 12,04 TL seviyesine kadar gerileyen dolar, 23 Aralık 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde değer kaybetmeye devam ediyor. 12,30 TL’ye kadar yükselen dolar, Türkiye saati ile 11.00’de 11,37 TL’ye kadar geriledi. Dolar/TL paritesindeki günlük değer kaybı yüzde 7’ye yaklaştı.





Aynı dakikalarda Euro ise 12,97 TL seviyesine indi. İngiliz Sterlini 15,62 TL’den ve İsviçre Frangı 12,61 TL’den satılıyor.





ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ





Kurdaki düşüşün etkisi ile İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar altının gram fiyatı 666 TL’ye geriledi. Çeyrek altın 1.090 TL’ye inerken, Cumhuriyet altını 4 bin 468 TL’den satılıyor. 999 ayar has gümüşün gram fiyatı ise 8,60 TL’ye geriledi.





“Madem DEM kararı alınacaktı. Döviz kurlarının niye bu kadar yükselmesi beklendi? Vatandaşı tuzak kuruldu.” iddiasına karşılık hükûmet sözcülerinin şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmaması dikkati çekti.