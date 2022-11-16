Samanyolu Haber /Gündem / Euro yeni rekor kırdı /16 Kasım 2022 12:53

Euro yeni rekor kırdı

ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Bu durum, Euro/TL kurunda da yıl içindeki en yüksek seviyenin kaydedilmesine neden oldu.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz hafta beklentilerin oldukça altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası Dolar Endeksi’nde yaşanan düşüş ile euro yükselişe geçti.

Euro/dolar paritesi bugün 1,04’e yükselerek temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Paritede yıl içinde en düşük seviye 0,95 ile eylül ayında görülmüştü.

Euro’daki yükseliş ile yurt içerisinde de Euro/TL kurunda bu yıl görülen en yüksek seviyeler kaydedildi. Euro/TL dün 19,50’nin üzerini test ederken bugün 19,40 seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL’de ise 18,64 seviyelerindeki yatay hareket devam ediyor.

Euro/TL'de Aralık 2021'de 20,75 ile rekor kırılmıştı.

FAİZDE ZİRVEYE YAKLAŞILDIĞI BEKLENTİSİ DOLARI ZAYIFLATIYOR
ABD doları, birkaç Fed yetkilisinin daha faiz artışlarında yavaşlama olacağını belirtmesi ve yatırımcıların, faiz oranlarında bir zirvenin yakın olabileceği düşüncesiyle zayıflıyor.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ise “ultra şahin” tonu korudukları görülürken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarında olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro yeni rekor kırdı Sonraki Haber >>

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:53