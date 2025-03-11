Euro'da tarihi rekor: 1 Euro 40 lirayı geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve AB'ye yönelik ilave gümrük verilerine dair çıkışlarla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı da piyasaların ateşini yükselten etmenler arasında sıralandı.





Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sert şekilde etkisini göstermeye devam ediyor. Son günlerde özellikle Euro/TL'deki sert yükselişler dikkat çekerken tarihi zirveler görülüyor.Almanya'da ekonomik reform konusunda uzlaşı sağlamasıyla Euro güçlenmesini sürdürüyor. 7 gündür devam eden yükseliş serisi bugün yeni bir rekoru getirdi. Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.Ekonomistlere göre Almanya'nın savunma ve altyapı harcamalarını artırma kararı euro tarafını destekliyor. Bu ve TL'de görülen kayıpların etkisiyle de Euro/TL'de peş peşe rekorlar geldi.Türk Lirası'nda görülen derin kayıpların etkisiyle hem Euro/TL hem de dolar/TL rekor tazelemeye devam ediyor. Dolar endeksinde sert kayıpların olmasına rağmen dolar/TL yükselişine tüm hızıyla devam ediyor. Dolar endeksi bugün 103,332 seviyesine gerileyerek Ekim 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL bugün 36,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.