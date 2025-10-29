Samanyolu Haber /Gündem / Eurofighter için imzalar atıldı, skandal patladı: Uçaklar yüzde 48 daha pahalı alınmış /29 Ekim 2025 11:38

Eurofighter için imzalar atıldı, skandal patladı: Uçaklar yüzde 48 daha pahalı alınmış

AKP yılan hikayesine dönen savaş uçağı alımı için İngiltere ile imzaları attı. Ancak yeni bir tartışma başladı. İddiaya göre Türkiye, aynı uçağı geçen yıl alan İtalya'dan yüzde 48 daha fazla para ödeyecek.

SHABER3.COM

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye ile 20 adet Eurofighter Typhoon jet uçağı için bir anlaşma imzaladığını övünerek duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starmer, “20.000 İngiliz işini güvence altına almak için Türkiye ile bir anlaşma yaptım. Birleşik Krallık için gerçekten iyi bir gün.” diyerek ülkesine önemli bir ekonomik katkı sağladığını söyledi

Uçaklara Yüzde 48 Daha Fazla Ödeme
Türkiye’nin 20 uçak için 8 milyar sterlin ödeme yapacağına dikkat çeken İYİ Partili Turhan Çömez, ise “İtalya geçen yıl aynı uçaktan 24 tanesini 6,5 milyar sterline aldı” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise “Daha bir yıl olmadı, İtalyanlar 24 Eurofighter için 6.5 milyar sterlin ödedi. İtalyanların 270 milyon sterlin ödediği bir uçağa biz 400 milyon vereceğiz. İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla ödeyeceğiz. Neden?” diye sordu. Çömez, Katar ve Umman’dan alınacak 2. el Eurofighter uçakların da bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Eurofighter’ların her biri 125 milyon dolar ancak füze ve savaş sistemleri monte edilince fiyat 2-3 misline çıkıyor.

Eurofighter, mühimmatsız 143 milyon dolar olan F-22 ve 130 milyon dolar olan Rafale’den sonra dünyanın en pahalı 3. savaş uçağı konumunda. Saatte 2 bin 500 kilometre sürat yapabilen uçak F-16’dan daha hızlı. ABD yapımı F-16’lar 2 bin 400 kilometre hız yapıyor ve üzerinde savaş sistemleri ile füze ve diğer aksamlar olmadan fiyatı 80 milyon doları buluyor.
