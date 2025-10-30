Samanyolu Haber /Gündem / Eurofighter'a ilişkin MSB ne kadar ödeneceğini açıkladı işte o rakam /30 Ekim 2025 15:34

Eurofighter'a ilişkin MSB ne kadar ödeneceğini açıkladı işte o rakam

MSB açıkladı: savaş uçakları için ne kadar ödenecek? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere ile imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı için 5,4 milyar İngiliz Sterlini ödeneceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin konuştu.

Eurofighter uçakları hakkında yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır” denildi.

Uçakların maliyeti hakkında bilgi verilen açıklamada, “Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
