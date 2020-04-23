Samanyolu Haber /Spor / Euroleague ne zaman başlayacak? İşte tarihler... /23 Nisan 2020 23:39

Euroleague ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan bir çok spor organizasyonundan biri olan Euroleague'in yeniden başlaması için olası yeni tarihler açıklandı.

SHABER3.COM

THY Eurleague Koronavirüs salgını sonrasındaki durumla ilgili olarak alınan kararları açıkladı. Liglerin tekrar oynanana kadar maaş ödemeleri ertelenirken oynanırsa maçların seyircisiz olacağını duyurdu. Euroleague CEO'su Bertomeu ayrıca 8'li finalle tek maç üzerinden eleme usulünün kararlaştırıldığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen THY Euroleague ve 7DAYS EuroCup ile ilgili Euroleague Yönetim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve seçenekleri sıraladı.

İki organizasyon için de formatlar ve takvimler belirlenirken, oyuncu kontratlarıyla ilgili yapılan anlaşmalar da açıklandı.

Euroleague Yönetim Kurulu, şartların düzelmesi halinde sezonu oynayarak devam ettirme görüşünde birleşirken, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarındaki kontratlarla ilgili de kesin karara vardı. Yapılan açıklamaya göre, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarında yapılacak kontrat şartları şu şekilde:

Sezon devam ederse:

- 2019-20 sezonu için oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldı.

- 2019-20 sezonu için oyuncu maaşlarının yüzde 85'i en geç 15 Ağustos 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.

Sezonu iptal edilir ve tamamlanmazsa:

- 2019-20 Euroleague sezonu için oyuncu sözleşmelerinin bittiği kabul edilir.

- Çok sezonlu oyuncu sözleşmeleri için, kulüpler ve oyuncular için yükümlülükler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren devam edecektir.

- 2019-20 sezonu için oyuncu bazında maaşların yüzde 80'i en geç 15 Ağustos 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.

Öte yandan, beklemede olan oyuncu maaşlarının da bir süreliğine askıya alındığı kaydedilen bilgiler arasında yer aldı.

Tarihler belli oldu

Euroleague ve EuroCup'da sezonların devam etmesi kararı alınması halinde, uygulanacak takvim ve tarihler de açıklandı. Buna göre, 24 Mayıs'a kadar sezonun devam edip etmeyeceğine yönelik son karar açıklanacak. Bu karara göre sezonun devam etmesi kesinleşirse, tarihler şu şekilde uygulanacak:

29 Mayıs - 11 Haziran: Karantina süreci (Eğer gerekirse)

12 Haziran - 2 Temmuz: Hazırlık kampı

4 - 17 Temmuz: EuroCup maçları (Tek bir merkezde)

4 - 26 Temmuz: Euroleague maçları (Tek bir merkezde)

Ayrıca yapılan açıklamada, sezonların devam etmesi halinde iki organizasyonunda da 8'li Final formatında oynanacağı ve maçların seyircisiz olarak oynanacağı da kesinlik kazanmış oldu.

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